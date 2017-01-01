Зоопарк
Wink
Фильмы
Зоопарк
2017, Zoo
Приключения, Семейный96 мин12+

Контент станет доступным 17.07.2025

Зоопарк (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Подросток спасает слоненка во время немецкого обстрела Белфаста во Вторую мировую войну. Семейное приключение «Зоопарк» — фильм с участием Тоби Джонса, основанный на реальной истории.

12-летний Том из Белфаста всегда мечтал продолжить дело своего отца Джорджа и ухаживать за животными в зоопарке. В 1941 году они вместе встречают нового подопечного — детеныша индийского слона, которому Том дает кличку Бастер. Однако, только начав тренировку слоненка, Джордж получает повестку в британскую армию, так что ему приходится оставить управление зоопарком семье. Вскоре юный Том узнает, что власти города распорядились избавиться от всех потенциально опасных животных, чтобы те не сбежали во время немецких бомбардировок. Тогда у Тома появляется безумная идея — выпустить Бастера на волю и спасти от незавидной участи.

Что ждет Тома и Бастера теперь, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Зоопарк» онлайн на Wink.

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Страна
Ирландия, Великобритания
Жанр
Военный, Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Зоопарк»