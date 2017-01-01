Зоопарк (фильм, 2017) смотреть онлайн

Подросток спасает слоненка во время немецкого обстрела Белфаста во Вторую мировую войну. Семейное приключение «Зоопарк» — фильм с участием Тоби Джонса, основанный на реальной истории.



12-летний Том из Б�елфаста всегда мечтал продолжить дело своего отца Джорджа и ухаживать за животными в зоопарке. В 1941 году они вместе встречают нового подопечного — детеныша индийского слона, которому Том дает кличку Бастер. Однако, только начав тренировку слоненка, Джордж получает повестку в британскую армию, так что ему приходится оставить управление зоопарком семье. Вскоре юный Том узнает, что власти города распорядились избавиться от всех потенциально опасных животных, чтобы те не сбежали во время немецких бомбардировок. Тогда у Тома появляется безумная идея — выпустить Бастера на волю и спасти от незавидной участи.



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