Красные огни (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Противостояние слепого экстрасенса и группы ученых, жаждущих его разоблачить. Звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи, Сигурни Уивер и Роберт Де Ниро в интеллектуальной драме от режиссера камерно-клаустрафобного триллера «Погребенный заживо».



Маргарэт Мэтисон изучает паранормальные явления и разоблачает шарлатанов, которые выдают себя за экстрасенсов. Когда самый известный медиум в мире Саймон Сильвер возвращается к своему ремеслу спустя 30 лет затишья, вокруг него возникает огромный ажиотаж. Тем временем Том Бакли, физик и ассистент Маргарэт Мэтисон, начинает собственное расследование, желая разоблачить Сильвера.



Не терпится узнать, что скрывает таинственный экстрасенс и удастся ли вывести его на чистую воду? Ответ уже ждет вас в картине Родриго Кортеса 2011 года «Красные огни» — фильм смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!

