Красные огни (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Противостояние слепого экстрасенса и группы ученых, жаждущих его разоблачить. Звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи, Сигурни Уивер и Роберт Де Ниро в интеллектуальной драме от режиссера камерно-клаустрафобного триллера «Погребенный заживо».
Маргарэт Мэтисон изучает паранормальные явления и разоблачает шарлатанов, которые выдают себя за экстрасенсов. Когда самый известный медиум в мире Саймон Сильвер возвращается к своему ремеслу спустя 30 лет затишья, вокруг него возникает огромный ажиотаж. Тем временем Том Бакли, физик и ассистент Маргарэт Мэтисон, начинает собственное расследование, желая разоблачить Сильвера.
Не терпится узнать, что скрывает таинственный экстрасенс и удастся ли вывести его на чистую воду? Ответ уже ждет вас в картине Родриго Кортеса 2011 года «Красные огни» — фильм смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Родриго
Кортес
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Сигурни
Уивер
- ЭОАктриса
Элизабет
Олсен
- Актёр
Тоби
Джонс
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- КРАктёр
Крэйг
Робертс
- Актёр
Леонардо
Сбаралья
- АЛАктриса
Адриан
Ленокс
- ГХАктёр
Гэррик
Хэйгон
- Сценарист
Родриго
Кортес
- Продюсер
Родриго
Кортес
- АГПродюсер
Адриан
Герра
- ДБПродюсер
Дэниэл
Бекерман
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ПМХудожница
Патрисия
Монне
- Монтажёр
Родриго
Кортес
- ШХОператор
Шави
Хименес
- ВРКомпозитор
Виктор
Рейес