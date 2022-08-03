Красные огни (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Красные огни
8.42012, Red Lights
Фэнтези, Ужасы108 мин12+

О фильме

Противостояние слепого экстрасенса и группы ученых, жаждущих его разоблачить. Звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи, Сигурни Уивер и Роберт Де Ниро в интеллектуальной драме от режиссера камерно-клаустрафобного триллера «Погребенный заживо».

Маргарэт Мэтисон изучает паранормальные явления и разоблачает шарлатанов, которые выдают себя за экстрасенсов. Когда самый известный медиум в мире Саймон Сильвер возвращается к своему ремеслу спустя 30 лет затишья, вокруг него возникает огромный ажиотаж. Тем временем Том Бакли, физик и ассистент Маргарэт Мэтисон, начинает собственное расследование, желая разоблачить Сильвера.

Не терпится узнать, что скрывает таинственный экстрасенс и удастся ли вывести его на чистую воду?

