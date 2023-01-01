Биография

Сигурни Уивер — американская актриса и продюсер. Двукратная лауреатка премии «Золотой глобус» за роли в фильмах «Гориллы в тумане» и «Деловая женщина». Родилась в Нью-Йорке 8 октября 1949 года. Сигурни — не настоящее имя актрисы. Девушка поменяла имя с Сьюзен на Сигурни, вдохновившись героиней романа «Великий Гэтсби». Будущая кинодеятельница посещала женскую школу Ethel Walker School, где не раз подвергалась нападкам сверстниц за свой высокий рост. Уивер обучалась в Стенфордском и Йельском университетах. В последнем она познакомилась с Кристофером Дэренгом — начинающим драматургом, побудившим ее заняться актерским ремеслом. Карьера Сигурни Уивер стартовала в конце 1970-х годов — девушка сыграла в малоизвестном сериале «Соммерсет» и оскароносной мелодраме Вуди Аллена «Энни Холл». В 1979 году роль Элен Рипли в культовом хорроре Ридли Скотта «Чужой» по щелчку пальцев сделала из начинающей актрисы звезду. Позже она снялась в сиквеле, триквеле и квадриквеле франшизы о ксеноморфах, а также в таких известных лентах, как «Охотники за привидениями» и «Аватар».