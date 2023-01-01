Смерть и девушка (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Полина Эскобар — домохозяйка и жена крупного адвоката. Однажды шторм вынуждает ее мужа приехать домой вместе с соседом, доктором Миранда. Его запах, голос, любимые выражения, пристрастие к классической музыке приводят Полину к убеждению, что это именно он много лет назад во время хунты пытал ее и насиловал, завязав глаза.
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Информация
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрыДрамы, Триллеры
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Роман
Полански
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актёр
Бен
Кингсли
- СУАктёр
Стюарт
Уилсон
- КМАктриса
Кристя
Мова
- ДВАктёр
Джонатан
Вега
- РВАктёр
Родольф
Вега
- ДКАктёр
Джилберто
Кортес
- ХКАктёр
Хорхе
Круз
- КМАктёр
Карлос
Морено
- ЭВАктёр
Эдуардо
Валенсуела
- СОАктёр
Серхио
Ортега Альварадо
- КСАктриса
Карен
Страссман
- АДСценарист
Ариэль
Дорфман
- РИСценарист
Рафаэль
Иглесиас
- ТМПродюсер
Том
Маунт
- ДБПродюсер
Джейн
Барклай
- АДПродюсер
Ариэль
Дорфман
- СГПродюсер
Серджо
Гобби
- ЖЛПродюсер
Жан-Франсуа
Лепети
- ГНПродюсер
Глэдис
Недерландер
- БТПродюсер
Бонни
Тиммерман
- ПГХудожник
Пьер
Гюффруа
- Художница
Милена
Канонеро
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- ТДОператор
Тонино
Делли Колли
- ВККомпозитор
Войцех
Киляр