Смерть и девушка
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Смерть и девушка
7.51994, Смерть и девушка
Триллеры, Драмы99 мин18+

Смерть и девушка (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Полина Эскобар — домохозяйка и жена крупного адвоката. Однажды шторм вынуждает ее мужа приехать домой вместе с соседом, доктором Миранда. Его запах, голос, любимые выражения, пристрастие к классической музыке приводят Полину к убеждению, что это именно он много лет назад во время хунты пытал ее и насиловал, завязав глаза.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть и девушка»

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