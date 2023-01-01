Смерть и девушка (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Полина Эскобар — домохозяйка и жена крупного адвоката. Однажды шторм вынуждает ее мужа приехать домой вместе с соседом, доктором Миранда. Его запах, голос, любимые выражения, пристрастие к классической музыке приводят Полину к убеждению, что это именно он много лет назад во время хунты пытал ее и насиловал, завязав глаза.



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