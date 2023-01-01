Биография

Милена Канонеро – художник-постановщик и по костюмам родом из итальянского города Турин, продюсер, режиссер. День рождения: 1 января 1946 г. Четырехкратная обладательница премии «Оскар». Будущая знаменитая художница по костюмам Милена Канонеро начала путь в кинематограф с образования в профильном вузе в Генуе, где специализировалась на истории моды. Получив диплом, отправилась в Великобританию, где сразу приступила к работе в небольших театрах и получила первые приглашения по работе в кино. В это время ей удалось познакомиться со многими известнейшими кинорежиссерами. О личной жизни художницы известно только то, что она замужем. Ее супруг – Маршалл Белл, голливудский киноактер. Дорога в большое кино для Милены Канонеро началась в 1971 г. с работы в картине «Заводной апельсин», снятой Стенли Кубриком по одноименному роману Энтони Берджесса. Уже следующая работа с режиссером принесла ей первую награду американской киноакадемии. Это был фильм Милены Канонеро «Барри Линдон» в 1975 г. К 2020 году в портфолио художницы свыше 50 работ в кино, наиболее известными из которых зрители считают криминальный триллер «Двенадцать друзей Оушена» (2004 г.) Стивена Содеберга, а также оскароносный «Отель \"Гранд Будапешт\"»(2014 г.) Уэса Андерсона. В 2020 году она приступила к работе в экранизации трагедии У. Шекспира «Макбетт» молодого режиссера Алиты Чаппелль."