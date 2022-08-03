Резня
Wink
Фильмы
Резня
7.02011, Carnage
Драма, Комедия76 мин18+

Резня (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

Родители подравшихся школьников встречаются, чтобы обсудить произошедшее, однако постепенно их разговор превращается в выяснение отношений. Фильм «Резня» — камерная драма Романа Полански со звездами Голливуда в главных ролях.

11-летний Закари Коуэн в пылу ссоры бьет своего одноклассника Итана Лонгстрита палкой во время прогулки в парке. Теперь родители Закари, Алан и Нэнси, приходят в гости к семье Итана. Там их ожидают обеспокоенные случившимся Майкл и Пенелопа, отец и мать Итана. То, что должно было стать вежливой формальностью, быстро переходит в конфликт. На поверхность всплывают противоречия, презрение и нежелание слушать друг друга.

Наблюдать за разрушением социальных норм позволит драма «Резня» (2011), которую вы найдете на Wink.

Страна
Испания, Германия, Франция, Польша
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Резня»