Резня (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Родители подравшихся школьников встречаются, чтобы обсудить произошедшее, однако постепенно их разговор превращается в выяснение отношений. Фильм «Резня» — камерная драма Романа Полански со звездами Голливуда в главных ролях.
11-летний Закари Коуэн в пылу ссоры бьет своего одноклассника Итана Лонгстрита палкой во время прогулки в парке. Теперь родители Закари, Алан и Нэнси, приходят в гости к семье Итана. Там их ожидают обеспокоенные случившимся Майкл и Пенелопа, отец и мать Итана. То, что должно было стать вежливой формальностью, быстро переходит в конфликт. На поверхность всплывают противоречия, презрение и нежелание слушать друг друга.
Наблюдать за разрушением социальных норм позволит драма «Резня» (2011), которую вы найдете на Wink.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Роман
Полански
- Актриса
Джоди
Фостер
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актёр
Кристоф
Вальц
- Актёр
Джон
Си Райли
- ЭПАктёр
Элвис
Полански
- ЭБАктёр
Элиот
Бергер
- ДРАктёр
Джозеф
Резвин
- НРАктёр
Нэйтан
Риппи
- ТЛАктриса
Таня
Лопер
- ДААктриса
Джули
Адамс
- Сценарист
Роман
Полански
- ЯРСценарист
Ясмина
Реза
- СБПродюсер
Саид
Бен Саид
- Продюсер
Оливер
Бербен
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ДТХудожник
Дин
Тавуларис
- Художница
Милена
Канонеро
- ФДХудожница
Фрэнки
Дьяго
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- ПЭОператор
Павел
Эдельман
- АДКомпозитор
Александр
Деспла