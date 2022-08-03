Резня (фильм, 2011) смотреть онлайн

Родители подравшихся школьников встречаются, чтобы обсудить произошедшее, однако постепенно их разговор превращается в выяснение отношений. Фильм «Резня» — камерная драма Романа Полански со звездами Голливуда в главных ролях.



11-летний Закари Коуэн в пылу ссоры бьет своего одноклассника Итана Лонгстрита палкой во время прогулки в парке. Теперь родители Закари, Алан и Нэнси, приходят в гости к семье Итана. Там их ожидают обеспокоенные случившимся Майкл и Пенелопа, отец и мать Итана. То, что должно было стать вежливой формальностью, быстро переходит в конфликт. На поверхность всплывают противоречия, презрение и нежелание слушать друг друга.



Наблюдать за разрушением социальных норм позволит драма «Резня» (2011), которую вы найдете на Wink.

