Биография

Алексей Колган — российский актер кино и дубляжа. Родился во Львове 21 ноября 1971 года. С самого детства Алексей обнаружил в себе талант к пародиям — его кумирами стали Хазанов и Райкин. В 1994 году артист окончил ЛГИТМиК, а спустя четыре года был принят в труппу Театра имени Моссовета. Колган — признанный пародист, который прославился озвучкой Хрюна Моржова в телепередаче «Тушите свет!» на НТВ. В фильмографии Алексея Колгана более 80 ролей в фильмах и сериалах. Среди самых значимых проектов с участием актера фильм «Князь Владимир» и сериалы «Кухня», «Близнецы», «Шифр», «Отчим», «Грязная работа». Наиболее всего Колган известен как актер озвучки. Его голосом говорит Шрек, Гринч, а также актеры Сет Роген, Джон Си Райли, Ник Фрост, Форест Уитакер и другие.