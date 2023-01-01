Алексей Колган
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 21 ноября 1971 г. (53 года)
Биография
Алексей Колган — российский актер кино и дубляжа. Родился во Львове 21 ноября 1971 года. С самого детства Алексей обнаружил в себе талант к пародиям — его кумирами стали Хазанов и Райкин. В 1994 году артист окончил ЛГИТМиК, а спустя четыре года был принят в труппу Театра имени Моссовета. Колган — признанный пародист, который прославился озвучкой Хрюна Моржова в телепередаче «Тушите свет!» на НТВ. В фильмографии Алексея Колгана более 80 ролей в фильмах и сериалах. Среди самых значимых проектов с участием актера фильм «Князь Владимир» и сериалы «Кухня», «Близнецы», «Шифр», «Отчим», «Грязная работа». Наиболее всего Колган известен как актер озвучки. Его голосом говорит Шрек, Гринч, а также актеры Сет Роген, Джон Си Райли, Ник Фрост, Форест Уитакер и другие.
Фильмография
Актёр
Актёр дубляжа
- 8.1
Игра королевы2023, 115 мин
- 8.1
Зверогонщики2022, 88 мин
- 8.8
SuperАлиби2017, 85 мин
- 8.0
Элвис и Никсон2016, 82 минБесплатно
- 8.2
Девятая жизнь Луи Дракса2015, 103 мин
- 9.0
Принцесса Монако2014, 98 мин
- 8.4
Все включено 22013, 95 мин
- 8.9
Любовь с препятствиями2012, 104 минБесплатно
- 8.0
Ограбление казино2012, 93 минБесплатно
- 8.4
Милый друг2012, 98 мин
- 6.9
Резня2011, 76 мин
- 9.4
Выкрутасы2010, 96 минБесплатно
- 9.3
Король говорит!2010, 113 минБесплатно
- 8.2
Временно беременна2009, 85 мин
- 8.9
Последний легион2007, 97 минБесплатно
- 9.1
Любовь-морковь2006, 104 минБесплатно
- 8.5
Свадебная вечеринка2003, 93 минБесплатно
- 8.0
Добро пожаловать в Коллинвуд2002, 82 минБесплатно
- 9.6
Васаби2001, 89 минБесплатно