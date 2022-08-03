Реальная любовь (фильм, 2003) смотреть онлайн
О фильме
Может ли сильное чувство связать судьбы разных по возрасту и статусу людей? «Реальная любовь» — романтическая рождественская комедия со звездным актерским составом, сплетающая воедино серию историй о чувствах, надежде и случайных встречах.
В Лондоне за пару недель до Рождества связываются жизни нескольких человек: премьер-министр влюбляется в помощницу, мальчик мечтает завоевать сердце школьной красавицы, а писатель, переживший предательство, ищет утешение в далекой Франции. Офисный работник борется с тайной страстью к жене друга, а пожилая пара сталкивается с кризисом в браке. Каждая сюжетная линия показывает, как любовь меняет жизнь, внося в нее новые краски, будь то радость, боль или прощение. Сможет ли каждый из них найти то самое чувство?
«Реальная любовь» — фильм о том, как одинокие сердца обретают друг друга в праздничной суете. Это теплая, искренняя подборка историй, которая согреет и зарядит надеждой.
Рейтинг
- Режиссёр
Ричард
Кёртис
- Актёр
Хью
Грант
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Эмма
Томпсон
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Алан
Рикман
- ММАктриса
Мартина
МакКачон
- Актриса
Кира
Найтли
- КМАктёр
Крис
Маршалл
- Актриса
Лора
Линни
- Сценарист
Ричард
Кёртис
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Дункан
Кенуорси
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- РМХудожник
Род
МакЛин
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- НММонтажёр
Ник
Мур
- МКОператор
Майкл
Коултер
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг