Реальная любовь (фильм, 2003) смотреть онлайн

Может ли сильное чувство связать судьбы разных по возрасту и статусу людей? «Реальная любовь» — романтическая рождественская комедия со звездным актерским составом, сплетающая воедино серию историй о чувствах, надежде и случайных встречах.



В Лондоне за пару недель до Рождества связываются жизни нескольких человек: премьер-министр влюбляется в помощницу, мальчик мечтает завоевать сердце школьной красавицы, а писатель, переживший предательство, ищет утешение в далекой Франции. Офисный работник борется с тайной страстью к жене друга, а пожилая пара сталкивается с кризисом в браке. Каждая сюжетная линия показывает, как любовь меняет жизнь, внося в нее новые краски, будь то радость, боль или прощение. Сможет ли каждый из них найти то самое чувство?



«Реальная любовь» — фильм о том, как одинокие сердца обретают друг друга в праздничной суете. Это теплая, искренняя подборка историй, которая согреет и зарядит надеждой.

