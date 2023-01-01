Биография

Кира Найтли — английская актриса. Обладательница премий Empire Awards, «Золотой глобус», наград Британской киноакадемии и Гильдии киноактеров. Родилась в Лондоне 26 марта 1986 года. Кира выросла в семье актеров Уилла Найтли и Шарман Макдональд. Уже в возрасте шести лет артистка начала сниматься в рекламе и телевизионных фильмах. На сцене Найтли появилась в двух постановках Вест-Энда: «Мизантроп» в 2009 году, которая принесла ей номинацию на премию Оливье, и «Детский час» в 2011 году. Она также сыграла одноименную героиню в бродвейской постановке Терезы Ракен в 2015 году. Кира Найтли снимается как в независимых фильмах, так и в высокобюджетных блокбастерах. Особенно известна своими ролями в исторических драмах. Она появилась в роли Сабе, служанки Падме Амидалы, в научно-фантастическом блокбастере «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза». В 2002 году Найтли сыграла футболиста-сорванца в спортивном фильме «Играй, как Бекхэм». Добилась мировой славы, сыграв Элизабет Суонн в серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря». За роль Элизабет Беннет в историческом романе «Гордость и предубеждение» Найтли была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Актриса сыграла множество разноплановых ролей: законодательницу вкусов Джорджиану Кавендиш в «Герцогине», титулованную светскую львицу в «Анне Карениной», начинающего музыканта в фильме «Начни снова», студентку-медика в ленте «Джек Райан: Призрачный рекрут», криптоаналитика Джоан Кларк в «Игре в имитацию».