Опасный метод (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
История непростых отношений Карла Юнга с его пациенткой Сабиной Шпильрейн и наставником Зигмундом Фрейдом, сыгранная Майклом Фассбендером, Кирой Найтли и Вигго Мортенсеном. Режиссер – Дэвид Кроненберг. Цюрих, 1904. В психиатрическую клинику к Карлу Юнгу поступает Сабина Шпильрейн, страдающая от нервных срывов. Доктор решает опробовать на ней метод «Исцеление беседой», разработанный Зигмундом Фрейдом, но еще не применявшийся на практике. Эта разговорная терапия станет судьбоносной и для Юнга, и для Шпильрейн, и для развития психоанализа. Вот только этичными отношения Карла и Сабины никак не назовешь…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кроненберг
- Актриса
Кира
Найтли
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актриса
Сара
Гадон
- АХАктёр
Андре
Хеннике
- АШАктёр
Арндт
Шверинг-Зонрай
- МРАктриса
Миньон
Реме
- МКАктриса
Марайке
Каррьер
- ФААктриса
Франциска
Арндт
- КХСценарист
Кристофер
Хэмптон
- Продюсер
Джереми
Томас
- ТАПродюсер
Тиана
Александра-Силлифант
- МКПродюсер
Мартин
Кац
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ССХудожник
Себастьян
Соукуп
- ДКХудожница
Денис
Кроненберг
- РСМонтажёр
Рональд
Сандерс
- ПСОператор
Питер
Сушицки
- Композитор
Говард
Шор