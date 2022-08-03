История непростых отношений Карла Юнга с его пациенткой Сабиной Шпильрейн и наставником Зигмундом Фрейдом, сыгранная Майклом Фассбендером, Кирой Найтли и Вигго Мортенсеном. Режиссер – Дэвид Кроненберг. Цюрих, 1904. В психиатрическую клинику к Карлу Юнгу поступает Сабина Шпильрейн, страдающая от нервных срывов. Доктор решает опробовать на ней метод «Исцеление беседой», разработанный Зигмундом Фрейдом, но еще не применявшийся на практике. Эта разговорная терапия станет судьбоносной и для Юнга, и для Шпильрейн, и для развития психоанализа. Вот только этичными отношения Карла и Сабины никак не назовешь…

