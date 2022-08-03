Опасный метод
Wink
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Опасный метод
8.12011, A Dangerous Method
Биография, Мелодрама95 мин18+

Опасный метод (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

История непростых отношений Карла Юнга с его пациенткой Сабиной Шпильрейн и наставником Зигмундом Фрейдом, сыгранная Майклом Фассбендером, Кирой Найтли и Вигго Мортенсеном. Режиссер – Дэвид Кроненберг. Цюрих, 1904. В психиатрическую клинику к Карлу Юнгу поступает Сабина Шпильрейн, страдающая от нервных срывов. Доктор решает опробовать на ней метод «Исцеление беседой», разработанный Зигмундом Фрейдом, но еще не применявшийся на практике. Эта разговорная терапия станет судьбоносной и для Юнга, и для Шпильрейн, и для развития психоанализа. Вот только этичными отношения Карла и Сабины никак не назовешь…

Страна
Великобритания, Германия, Канада
Жанр
Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасный метод»