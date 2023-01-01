Биография

Говард Шор — американский композитор. Обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Сатурн». Родился в Торонто 18 октября 1946 года. Окончил Музыкальный колледж Беркли, после чего был саксофонистом группы Lighthouse. В 1975 году стал руководителем оркестра знаменитого шоу Saturday Night Live, в котором иногда появлялся в качестве актера. В начале 1980-х сосредоточился на карьере композитора. Является автором музыки оперы «Муха», которую поставила труппа LA Opera. Первыми киноработами Говарда Шора как композитора стали картины «Видеодром», «После работы». Сегодня фильмография кинодеятеля насчитывает более 100 работ. Он написал композиции для таких картин, как «Молчание ягнят», «Отступники», «Авиатор», «Комната страха», «Игра», «Догма», «Эд Вуд», «Семь», трилогия «Властелин колец».