Клиент (фильм, 1994) смотреть онлайн

11-летний Марк невольно становится свидетелем самоубийства адвоката, работающего на мафию. Преступники готовы избавиться от него любым способом. А представители закона озабочены только его показаниями и не гарантируют Марку и его семье полноценной защиты. Он самостоятельно решил обратиться за помощью

