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Клиент

Клиент (фильм, 1994) смотреть онлайн

8.91994, The Client
Триллер, Криминал112 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

11-летний Марк невольно становится свидетелем самоубийства адвоката, работающего на мафию. Преступники готовы избавиться от него любым способом. А представители закона озабочены только его показаниями и не гарантируют Марку и его семье полноценной защиты. Он самостоятельно решил обратиться за помощью

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клиент»