Клиент (фильм, 1994) смотреть онлайн
8.91994, The Client
Триллер, Криминал112 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
11-летний Марк невольно становится свидетелем самоубийства адвоката, работающего на мафию. Преступники готовы избавиться от него любым способом. А представители закона озабочены только его показаниями и не гарантируют Марку и его семье полноценной защиты. Он самостоятельно решил обратиться за помощью
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Шумахер
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Брэд
Ренфро
- Актриса
Мэри-Луиз
Паркер
- Актёр
Энтони
ЛаПалья
- ДУАктёр
Дж.Т.
Уолш
- Актёр
Уилл
Пэттон
- ЭЭАктёр
Энтони
Эдвардс
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- Сценарист
Акива
Голдсман
- ДГСценарист
Джон
Гришэм
- Продюсер
Гай
Ферленд
- ММПродюсер
Мэри
МакЛаглен
- Продюсер
Арнон
Милчен
- СРПродюсер
Стивен
Ретер
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- АГАктёр дубляжа
Александр
Габулов
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- ИФХудожница
Ингрид
Феррин
- ТПОператор
Тони
Пирс-Робертс
- Композитор
Говард
Шор