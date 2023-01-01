Биография

Брэдли Уитфорд — актер, известный американский деятель искусства, политический активист; трижды награжден премией «Эмми», имеет несколько номинаций на голливудскую премию «Золотой Глобус». Работает в театре, снимается в фильмах и принимает участие в популярных телешоу. Брэдли Уитфорд родился в Америке, в городе Мадисон в 1959 году. После окончания школы будущий артист поступил в гуманитарный университет Мидделтауна, где получил степень бакалавра искусств. Искусство увлекло будущего актера, и он поступил на обучение в высшее учебное заведение — Джульярдскую школу в Нью-Йорке. В карьере Брэдли Уитфорда фильмы, ставшие известными во всем мире, — «Запах женщины», «Робокоп», «Кейт и Лео», «Красный угол», «Двухсотлетний человек». Актерскую карьеру он начал с выступлений в театре, исполнял Брэдли Уитфорд роли в бродвейских мюзиклах. Популярность пришла к актеру после роли Лимана в проекте «Западное крыло». Этот сериал принес артисту первую премию «Эмми». Следующая премия пришла с работой в сериале «Очевидное». Актер работал в сериале «Рассказ служанки» и снялся в блокбастере «Время возмездия» с Кидман.