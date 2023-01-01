Лайк? (фильм, 2023) смотреть онлайн

Молодой человек оказывается заперт в комнате, где единственный способ выжить — развлекать невидимых зрителей. Фильм «Лайк?» — камерная философская фантастика о трансформации отношений между людьми.



Однажды ничем не примечательный юноша просыпается в маленькой комнате с неработающими душем, раковиной и туалетом. Все, что он может делать — взаимодействовать с компьютером, который отвечает на его запросы. Вскоре молодой человек понимает, что за свои действия он может получать лайки, если это развлечет зрителей по ту сторону экрана. На них можно покупать вещи, вроде еды и возможности поспать на кровати. Позже оказывается, что он не единственный участник жестокого эксперимента. Вместе с товарищами по несчастью, пожилым мужчиной и упрямой женщиной, молодой человек начинает разрабатывать план побега.



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