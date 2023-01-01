Биография

Даниэль Кэмпбелл — американская актриса. Родилась в Чикаго 30 января 1995 года. До 10-летнего возраста Даниэль жила с семьей в Сингапуре. Вскоре после возвращения на родину ее матери предложили отвести дочь на прослушивание в кастинговое агентство. И в первую же неделю девочка получила роль в рекламном ролике. В кино Даниэль Кэмпбелл начала сниматься в 11 лет, когда сыграла в сериале «Побег». Исполнила роль в полнометражной драме «Дом покера». Появилась в телесериале «Зик и Лютер», а затем снялась в главной роли в телефильме «Звездная болезнь» и подписала контракт с Disney. Снялась в фильме «Выпускной», вышедшем на экраны в 2011 году, вместе с Ноланом Сотилло и Эйми Тигарден. Получила главную роль в телесериале «Древние», комедии «Убить выпускной» и драматическом телесериале «Расскажи мне сказку». Затем снялась с Нэйтаном Филлионом и Мелиссой О’Нил в криминальном сериале «Новичок», снялась в главной роли в фантастическом триллере «Поделиться?». Фильмография Даниэль насчитывает более 20 проектов.