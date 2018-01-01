Мой папа-лжец (фильм, 2018) смотреть онлайн

Подросток обнаруживает, что у его отца есть не просто любовница, а целая вторая семья. Комедия «Мой папа-лжец» — фильм о том, что делать, когда жизнь переворачивается вверх дном.



Фрэнк работает менеджером в компании по производству кетчупа и регулярно уезжает в командировки в Японию. Возвращаясь домой, он пытается воспитывать старшего сына Филипа, чтобы тот начал серьезно относиться к учебе и собственному будущему. Однако подростка гораздо больше интересует, как весело провести каникулы с друзьями. Когда Фрэнк в очередной раз отправляется в командировку, Филип сбегает из дома, чтобы оттянуться в ближайшем курортном городке, но к своему ужасу встречает там отца и его вторую семью — жену и детей, о существовании которых парень не подозревал. Посчитав, что теперь сможет шантажировать отца, Филип решает втереться к ним в доверие, еще не зная, к чему это приведет.



Сможет ли Фрэнк выйти сухим из воды, расскажет «Мой папа-лжец» (2018). Смотреть комедию с участием Анны Ганн и Джима Гэффиганна можно на видеосервисе Wink.

