Биография

Алиси Брага — бразильская и американская актриса, продюсер. Родилась в Сан-Паулу 15 апреля 1983 года. Росла в творческой среде. Любовь к кино девочке привила ее мать и тетя, обе актрисы. В детстве посещала съемочные площадки, участвовала в школьных театральных постановках. С 8 лет снималась в рекламных роликах, проходила кастинги. Алиси Брага впервые появилась на экранах в 1998 году в короткометражке «Батут». Национальная популярность пришла в 2002 году, когда на телевидении транслировали сериал «Город Бога». Телесериал получил премию BAFTA и был номинирован на «Оскар». Одна из самых заметных ранних работ Алиси — роль в драме «Нижний город», за которую актриса получил ряд престижных наград в Бразилии и США. После выхода этих картин актрису заметили и стали приглашать в голливудские проекты. Звездной стала роль в фильме «Я — легенда», где ее партнером по площадке стал Уилл Смит. Также актриса снималась в кинолентах «Красный пояс», «Млечный путь», «Руммикуб», «Слепота», «Потрошители». Успешными для Алиси стали фильмы «Хищники», «Обряд», «Элизиум: Рай не на Земле», «Хозяин джунглей», «Королева юга». В 2020-е годы снималась в картинах «Новые мутанты», «Отряд самоубийц: Миссия навылет». «Гипнотик», «Темная материя». Алиси продюсировала фильмы «Широты», сериалы «Королева юга», «Единомышленники», «Саманта!». Участвовала в озвучке мультфильмов «Душа», «Звериный рейс».