Путешествие на край ночи (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Два американца — Россо и его сын Пол зарабатывают на жизнь в Бразилии, заправляя ночным клубом-борделем, но втайне мечтают выбраться из этого дела раз и навсегда. Однажды ночью их мечты оказываются близкими к осуществлению: некий клиент забывает в клубе чемодан...
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЭИРежиссёр
Эрик
Изон
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- ЯБАктёр
Ясин
Бей
- Актёр
Скотт
Гленн
- Актриса
Каталина
Сандино Морено
- Актриса
Алиси
Брага
- МНАктёр
Матеус
Наштергаэли
- РПАктёр
Руй
Полана
- ГААктёр
Гилсон
Адальберто Гомес
- ЛДАктёр
Люк
Дэнис Нолан
- МКАктёр
Мильен
Кортас
- ЭИСценарист
Эрик
Изон
- ДЭПродюсер
Джеймс
Эйксон
- Продюсер
Ричард
Н. Гладштейн
- ЭККомпозитор
Элиа
Кмирал