Путешествие на край ночи (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Путешествие на край ночи
7.32006, Journey to the End of the Night
Триллер, Драма84 мин18+

О фильме

Два американца — Россо и его сын Пол зарабатывают на жизнь в Бразилии, заправляя ночным клубом-борделем, но втайне мечтают выбраться из этого дела раз и навсегда. Однажды ночью их мечты оказываются близкими к осуществлению: некий клиент забывает в клубе чемодан...

Страна
США, Германия, Бразилия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb