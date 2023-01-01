Биография

Каталина Сандино Морено — колумбийская актриса. Номинантка на премию «Оскар». Родилась в Боготе 19 апреля 1981 года. По окончании Папского Ксаверианского университета стала посещать актерские курсы у себя на родине, после чего переехала в Нью-Йорк и начала проходить пробы в кино. Первая роль в творческой биографии Каталины Сандино Морено принесла ей всемирную известность — актриса сыграла Марию Альварез в драме «Благословенная Мария», за что была номинирована на «Оскар. Также артистку можно увидеть в фильмах «Париж, я люблю тебя», «Самый жестокий год», «Инкарнация» и в многосерийных картинах «Красные браслеты», «Рухнувшие небеса» и «Любовники». В 2022 году Морено получила главную роль в фантастическом хорроре «Извне».