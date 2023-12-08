Немая ярость (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Юэль Киннаман в первом за многие годы голливудском боевике легенды экшн-кинематографа Джона Ву — бессловесная история о немом электрике, мстящем за смерть сына.
После очередного Рождества жизнь Брайана разделяется на до и после: в тот самый момент, когда он играл с сыном у дома, неподалеку проезжали машины враждующих наркоторговцев. В развязавшейся перестрелке погиб сын Брайана, а он сам получил ранение в шею. Из больницы скорбящий отец выходит совсем другим человеком: потерявшим способность разговаривать и поклявшимся поквитаться с убийцами. Следующий год Брайан посвящает подготовке к мести. Получив карт-бланш на убийство от офицера полиции, который отчаялся справиться с бандитами, он выходит на рождественскую охоту.
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Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Ву
- Актёр
Юэль
Киннаман
- Актёр
Кид
Кади
- АТАктёр
Арольд
Торрес
- Актриса
Каталина
Сандино Морено
- ЁХАктриса
Ёко
Хамамура
- ВСАктриса
Валерия
Сантаэлла
- ВОАктёр
Винни
О’Брайен
- АЧАктёр
Акояни
Чакон
- АМАктёр
Алехандро
Монтерос
- АВАктриса
Анджелес
Ву
- РАСценарист
Роберт
Арчер Линн
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Эрика
Ли
- Продюсер
Джон
Ву
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ВВАктриса дубляжа
Валентина
Варлашина
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- МЭХудожница
Мария
Эстела Фернандес
- ЗСМонтажёр
Зак
Стэнберг
- ШМОператор
Шарон
Мейр
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами