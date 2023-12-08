Немая ярость
Wink
Фильмы
Немая ярость
7.62023, Silent Night
Боевик, Криминал99 мин18+
Потерявший голос электрик мстит за трагическую смерть сына. Рождественский боевик от легенды жанра Джона Ву

Немая ярость (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Юэль Киннаман в первом за многие годы голливудском боевике легенды экшн-кинематографа Джона Ву — бессловесная история о немом электрике, мстящем за смерть сына.

После очередного Рождества жизнь Брайана разделяется на до и после: в тот самый момент, когда он играл с сыном у дома, неподалеку проезжали машины враждующих наркоторговцев. В развязавшейся перестрелке погиб сын Брайана, а он сам получил ранение в шею. Из больницы скорбящий отец выходит совсем другим человеком: потерявшим способность разговаривать и поклявшимся поквитаться с убийцами. Следующий год Брайан посвящает подготовке к мести. Получив карт-бланш на убийство от офицера полиции, который отчаялся справиться с бандитами, он выходит на рождественскую охоту.

Наблюдать за этим можно, если фильм «Немая ярость» 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

Страна
США, Мексика
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Немая ярость»