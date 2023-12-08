Юэль Киннаман в первом за многие годы голливудском боевике легенды экшн-кинематографа Джона Ву — бессловесная история о немом электрике, мстящем за смерть сына.



После очередного Рождества жизнь Брайана разделяется на до и после: в тот самый момент, когда он играл с сыном у дома, неподалеку проезжали машины враждующих наркоторговцев. В развязавшейся перестрелке погиб сын Брайана, а он сам получил ранение в шею. Из больницы скорбящий отец выходит совсем другим человеком: потерявшим способность разговаривать и поклявшимся поквитаться с убийцами. Следующий год Брайан посвящает подготовке к мести. Получив карт-бланш на убийство от офицера полиции, который отчаялся справиться с бандитами, он выходит на рождественскую охоту.



Наблюдать за этим можно, если фильм «Немая ярость» 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

