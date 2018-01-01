Wink
Фильмы
Немая ярость
Актёры и съёмочная группа фильма «Немая ярость»

Режиссёры

Джон Ву

John Woo
Режиссёр

Актёры

Юэль Киннаман

Joel Kinnaman
АктёрBrian Godlock
Кид Кади

Kid Cudi
АктёрDetective Dennis Vassell (в титрах: Scott Mescudi)
Арольд Торрес

Harold Torres
АктёрPlaya
Каталина Сандино Морено

Catalina Sandino Moreno
АктрисаSaya Godlock
Ёко Хамамура

Yoko Hamamura
АктрисаRuiz
Валерия Сантаэлла

Valeria Santaella
АктрисаVenus
Винни О’Брайен

Vinny O'Brien
АктёрAnthony Barelo Esq.
Акояни Чакон

Acoyani Chacon
АктёрWebface (в титрах: Acoyani Chacón)
Алехандро Монтерос

Alejandro Monteros
АктёрWebface's Wingman
Анджелес Ву

Angeles Woo
АктрисаPolicewoman

Сценаристы

Роберт Арчер Линн

Robert Archer Lynn
Сценарист

Продюсеры

Бэзил Иваник

Basil Iwanyk
Продюсер
Эрика Ли

Erica Lee
Продюсер
Джон Ву

John Woo
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Данилюк

Актёр дубляжа
Валентина Варлашина

Актриса дубляжа
Антон Морозов

Актёр дубляжа

Художники

Мария Эстела Фернандес

María Estela Fernández
Художница

Монтажёры

Зак Стэнберг

Zach Staenberg
Монтажёр

Операторы

Шарон Мейр

Sharone Meir
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор