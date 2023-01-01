Биография

Юэль Киннаман — шведский киноактер и продюсер. Номинировался на премию «Сатурн» 2012 года за роль второго плана в телесериале «Убийство». Родился в Стокгольме 25 ноября 1979 года. Полное имя актера — Чарльз Юэль Нордстрём Киннаман. В юности активно путешествовал по миру, а потом поступил в Театральную академию Мальме. По ее окончании работал в театре города Гетеборга. Его успехи на театральных подмостках привлекли внимание местных кинорежиссеров. Сначала Юэль Киннаман снимался в шведском кино. Среди наиболее известных работ в начале его творческой биографии выделяются картины «В твоих венах» и «Девушка с татуировкой дракона», а также франшиза «Йохан Фальк». Международную популярность актеру принес фильм «Шальные деньги», после которого он получил приглашение на работу в Голливуде. Снимался в успешном ТВ-сериале «Убийство». В 2014 году Киннаман работал над ремейком фильма «Робокоп». Двумя годами позднее актер принял участие сразу в двух знаковых проектах — сериале «Карточный домик» и полнометражной ленте «Отряд самоубийц».