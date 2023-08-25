Схватка с дьяволом
Wink
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Схватка с дьяволом
6.72023, Sympathy for the Devil
Боевик, Триллер86 мин18+
Вооруженный психопат берет в заложники водителя и отправляется в опасное путешествие. Криминальный триллер с Николасом Кейджом и Юэлем Киннаманом
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Схватка с дьяволом (Фильм, 2023 год) смотреть онлайн

О фильме

Николас Кейдж в психологическом триллере о водителе, взятом в заложники безумцем-попутчиком. Дэвид пытается во что бы то ни стало успеть в больницу, где лежит его жена. Она вот-вот родит, и он хочет быть рядом с ней, ведь прошлого ребенка они уже потеряли из-за осложнений. Но на заправке в машину к Дэвиду подсаживается незнакомец с пистолетом. Он не представляется, но требует, чтобы Дэвид довез его до нужного места. Если тот не будет сопротивляться и выполнит все указания, то, возможно, останется в живых. Вскоре выясняется, что неожиданный пассажир выбрал жертву вовсе не случайно. В пути он психологически и физически издевается над Дэвидом, но так ли беззащитен водитель, как кажется на первый взгляд? Новый боевик «Скватка с дьяволом», фильм 2023 года, можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Великобритания, США, Нидерланды
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Схватка с дьяволом»