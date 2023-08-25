Схватка с дьяволом (Фильм, 2023 год) смотреть онлайн
О фильме
Николас Кейдж в психологическом триллере о водителе, взятом в заложники безумцем-попутчиком. Дэвид пытается во что бы то ни стало успеть в больницу, где лежит его жена. Она вот-вот родит, и он хочет быть рядом с ней, ведь прошлого ребенка они уже потеряли из-за осложнений. Но на заправке в машину к Дэвиду подсаживается незнакомец с пистолетом. Он не представляется, но требует, чтобы Дэвид довез его до нужного места. Если тот не будет сопротивляться и выполнит все указания, то, возможно, останется в живых. Вскоре выясняется, что неожиданный пассажир выбрал жертву вовсе не случайно. В пути он психологически и физически издевается над Дэвидом, но так ли беззащитен водитель, как кажется на первый взгляд? Новый боевик «Скватка с дьяволом», фильм 2023 года, можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе Wink!
СтранаВеликобритания, США, Нидерланды
ЖанрБоевик, Криминал, Триллер
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Юэль
Киннаман
- АЗАктриса
Алексис
Золликоффер
- КЛАктёр
Камерон
Ли Прайс
- ОМАктёр
Оливер
Маккаллум
- ББАктёр
Бёрнс
Бёрнс
- РХАктёр
Рич
Хопкинс
- НГАктёр
Нэнси
Гуд
- КЛАктёр
Каиви
Лайман
- БМАктриса
Бонни
Меркадо
- Продюсер
Николас
Кейдж
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- АРАктёр дубляжа
Арсений
Рогов
- ЭМХудожница
Эрмелинда
Манос
- ЭФХудожник
Энтони
Фицджералд
- ИАКомпозитор
Ишай
Адар