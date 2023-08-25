Схватка с дьяволом (Фильм, 2023 год) смотреть онлайн

Николас Кейдж в психологическом триллере о водителе, взятом в заложники безумцем-попутчиком. Дэвид пытается во что бы то ни стало успеть в больницу, где лежит его жена. Она вот-вот родит, и он хочет быть рядом с ней, ведь прошлого ребенка они уже потеряли из-за осложнений. Но на заправке в машину к Дэвиду подсаживается незнакомец с пистолетом. Он не представляется, но требует, чтобы Дэвид довез его до нужного места. Если тот не будет сопротивляться и выполнит все указания, то, возможно, останется в живых. Вскоре выясняется, что неожиданный пассажир выбрал жертву вовсе не случайно. В пути он психологически и физически издевается над Дэвидом, но так ли беззащитен водитель, как кажется на первый взгляд? Новый боевик «Скватка с дьяволом», фильм 2023 года, можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе Wink!

