Биография

Станислав Концевич – российский актер кино и театра, мастер озвучивания и дубляжа, писатель. Родился в городе Ленинграде 24 июня 1964 года. Еще с детских лет будущий актер был очарован театром и мечтал связать с ним свою жизнь. После окончания школы поступил в РГИСИ, учился на одном курсе с несколькими известными в нынешнее время артистами. Выпустившись, получил место преподавателя в родном вузе, где и прослужил много лет. В кино свою первую роль Станислав Концевич сыграл еще во время учебы, появившись в картине «Двадцать минут с ангелом». О личной жизни актера общественность знает мало. Известно, что он женат, однако подробности своего семейного положения Концевич журналистам не раскрывает. За свою карьеру актер снялся в более чем двух десятках фильмов и сериалов, к самым известным проектам с его участием можно отнести «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Рюриковичи». Однако даже больше, чем фильмами, Станислав Концевич известен как один из самых популярных в стране мастеров дубляжа. Поучаствовал в озвучивании для российского проката картин «Титаник», «Терминатор – 3», «Беглец», «Мстители: война бесконечности» и множества других. Его голосом говорят в кинотеатрах РФ такие известные актеры, как Харрисон Форд, Том Хэнкс, Арнольд Шварценеггер. Кроме того, Концевич начитал несколько популярных аудиокниг.