Станислав Концевич
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 24 июня 1964 г. (60 лет)
Биография
Станислав Концевич – российский актер кино и театра, мастер озвучивания и дубляжа, писатель. Родился в городе Ленинграде 24 июня 1964 года. Еще с детских лет будущий актер был очарован театром и мечтал связать с ним свою жизнь. После окончания школы поступил в РГИСИ, учился на одном курсе с несколькими известными в нынешнее время артистами. Выпустившись, получил место преподавателя в родном вузе, где и прослужил много лет. В кино свою первую роль Станислав Концевич сыграл еще во время учебы, появившись в картине «Двадцать минут с ангелом». О личной жизни актера общественность знает мало. Известно, что он женат, однако подробности своего семейного положения Концевич журналистам не раскрывает. За свою карьеру актер снялся в более чем двух десятках фильмов и сериалов, к самым известным проектам с его участием можно отнести «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Рюриковичи». Однако даже больше, чем фильмами, Станислав Концевич известен как один из самых популярных в стране мастеров дубляжа. Поучаствовал в озвучивании для российского проката картин «Титаник», «Терминатор – 3», «Беглец», «Мстители: война бесконечности» и множества других. Его голосом говорят в кинотеатрах РФ такие известные актеры, как Харрисон Форд, Том Хэнкс, Арнольд Шварценеггер. Кроме того, Концевич начитал несколько популярных аудиокниг.
Фильмография
Актёр
- 6.6
Схватка с дьяволом2023, 86 мин
- 8.3
Бюро магических услуг2023, 111 мин
- 5.7
Заклятье. Дом тьмы2022, 86 минБесплатно
- 9.1
Рок дог 3: Битва за бит2022, 83 мин
- 8.9
Король-львенок2022, 95 мин
- 7.8
Грани любви2022, 99 минБесплатно
- 7.5
Цена ошибки2020, 94 мин
- 8.5
Не все дома2020, 94 мин
- 7.4
Хозяин2018, 93 мин
- 8.8
Мир Дикого Запада2016
- 7.5
Добро пожаловать в рай2014, 91 мин
- 9.3
Зип и Зап. Клуб стеклянных шариков2013, 88 мин
- 8.5
Облачный атлас2012, 165 минБесплатно
- 9.2
Белые волки2012
- 8.4
Мухнем на Луну2008, 79 минБесплатно
- 8.6
Охранник2006, 103 мин
- 8.5
Афера2003, 92 мин
- 8.9
Другие2001, 100 мин
- 9.0
Эволюция2001, 97 мин
- 9.1
Осень в Нью-Йорке2000, 101 минБесплатно