Царевны
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Царевны (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

9.02018, Царевны 3 сезона
Мультсериалы0+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Мультсериал-переосмысление русских сказок, в котором юные волшебницы знатных кровей приезжают учится в школу магии, где в директорском кресле сидит сам Кощей. На острове Дивногорье расположилась необычная школа. Здесь обучают волшебству, а среди учениц – настоящие царевны, знакомые вам по сказкам. Их классным руководителем стал профессор Кот Баюн, а учительницей – добрая Марлен. Директор школы Кощей Бессмертный хоть и бывает ворчлив, на самом деле добродушен. И только Баба Яга пытается нарушить идиллию Дивногорья. Смотрите приключения девочек и их наставников в мультсериале «Царевны» на Wink онлайн.

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Рейтинг

8.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Царевны»

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