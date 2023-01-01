Царевны (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Мультсериал-переосмысление русских сказок, в котором юные волшебницы знатных кровей приезжают учится в школу магии, где в директорском кресле сидит сам Кощей. На острове Дивногорье расположилась необычная школа. Здесь обучают волшебству, а среди учениц – настоящие царевны, знакомые вам по сказкам. Их классным руководителем стал профессор Кот Баюн, а учительницей – добрая Марлен. Директор школы Кощей Бессмертный хоть и бывает ворчлив, на самом деле добродушен. И только Баба Яга пытается нарушить идиллию Дивногорья. Смотрите приключения девочек и их наставников в мультсериале «Царевны» на Wink онлайн.



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