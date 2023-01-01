Царевны (мультсериал, 2018) смотреть онлайн
9.02018, Царевны 3 сезона
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
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Царевны
Сезон 1 Серия 1
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Царевны
Сезон 1 Серия 2
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Царевны
Сезон 1 Серия 3
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Царевны
Сезон 1 Серия 4
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Царевны
Сезон 1 Серия 5
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Царевны
Сезон 1 Серия 6
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Царевны
Сезон 1 Серия 7
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Царевны
Сезон 1 Серия 9
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Царевны
Сезон 1 Серия 10
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Царевны
Сезон 1 Серия 11
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Царевны
Сезон 1 Серия 12
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Царевны
Сезон 1 Серия 12
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Царевны
Сезон 1 Серия 13
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Царевны
Сезон 1 Серия 14
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Царевны
Сезон 1 Серия 15
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Царевны
Сезон 1 Серия 16
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Царевны
Сезон 1 Серия 17
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Царевны
Сезон 1 Серия 18
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Царевны
Сезон 1 Серия 19
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Царевны
Сезон 1 Серия 20
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Царевны
Сезон 1 Серия 21
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Царевны
Сезон 1 Серия 22
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 23
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Царевны
Сезон 1 Серия 24
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Царевны
Сезон 1 Серия 25
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Царевны
Сезон 1 Серия 26
Сюжет
Мультсериал-переосмысление русских сказок, в котором юные волшебницы знатных кровей приезжают учится в школу магии, где в директорском кресле сидит сам Кощей. На острове Дивногорье расположилась необычная школа. Здесь обучают волшебству, а среди учениц – настоящие царевны, знакомые вам по сказкам. Их классным руководителем стал профессор Кот Баюн, а учительницей – добрая Марлен. Директор школы Кощей Бессмертный хоть и бывает ворчлив, на самом деле добродушен. И только Баба Яга пытается нарушить идиллию Дивногорья. Смотрите приключения девочек и их наставников в мультсериале «Царевны» на Wink онлайн.
Все сезоны сериала Царевны смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЕГРежиссёр
Елена
Галдобина
- Режиссёр
Константин
Бронзит
- АСРежиссёр
Алексей
Судаков
- ЕГАктриса
Екатерина
Гороховская
- Актриса
Юлия
Рудина
- НТАктриса
Наталья
Терешкова
- ЕЧАктриса
Елизавета
Чабан
- АКАктриса
Алёна
Кононова
- СКАктёр
Станислав
Концевич
- Актёр
Сергей
Мардарь
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- СКАктриса
Светлана
Кузнецова
- Актёр
Сергей
Дьячков
- ФДСценарист
Федор
Дмитриев
- ЕКСценарист
Екатерина
Кожушаная
- АССценарист
Александр
Синицын
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- НИПродюсер
Наталья
Иванова-Достоевская
- ЛЦПродюсер
Людмила
Цой
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев
- МТКомпозитор
Михаил
Тебеньков