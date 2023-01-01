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Царевны
1-й сезон

Царевны (мультсериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

9.02018, Царевны. Сезон 1 26 серий
Мультсериалы0+
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Сюжет

Озорные девочки-волшебницы с прототипами из народных сказок учатся в школе магии и противостоят Бабе Яге. Смотрите все серии 1 сезона мультсериала «Царевны» на Wink, чтобы узнать, что ждет героинь на острове, полном загадок. Директор школы волшебников Дивногорья Кощей Бессмертный готовится принять новых учениц. До этого там не учили девочек, и он полон сомнений. Но Кот Баюн и учительница Марлен убеждают его дать юным волшебницам шанс. Впечатленный талантами девочек Кощей принимает их в школу. Теперь они узнают много интересного и поучаствуют в захватывающих приключениях, о которых расскажет сериал «Царевны», который можно посмотреть онлайн в видеоcервисе Wink.

Сериал Царевны 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

8.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Царевны»

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