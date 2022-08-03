Царевны. Сезон 1. Серия 18
Царевны (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

2018, Царевны. Сезон 1. Серия 18
Озорные девочки-волшебницы с прототипами из народных сказок учатся в школе магии и противостоят Бабе Яге. Смотрите все серии 1 сезона мультсериала «Царевны» на Wink, чтобы узнать, что ждет героинь на острове, полном загадок. Директор школы волшебников Дивногорья Кощей Бессмертный готовится принять новых учениц. До этого там не учили девочек, и он полон сомнений. Но Кот Баюн и учительница Марлен убеждают его дать юным волшебницам шанс. Впечатленный талантами девочек Кощей принимает их в школу. Теперь они узнают много интересного и поучаствуют в захватывающих приключениях, о которых расскажет сериал «Царевны», который можно посмотреть онлайн в видеоcервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

