Биография

Константин Бронзит – режиссер и сценарист мультипликационных фильмов, артист озвучивания, художник-карикатурист. Получил несколько десятков призов, премий и дипломов российских и международных фестивалей анимационного кино. Награжден президентской премией и персональной благодарностью от Министерства культуры. Заслуженный деятель искусств России. Родился в 1965 году. Учился в специализированной школе и высшем художественном училище. Получил образование режиссера-аниматора. Работал на студиях «Леннаучфильм», «Пилот», Folimage и «Мельница». Первый фильм Бронзит снял в 1988 году. Работы аниматора отличало остроумие сюжетов и мастерская проработка изображения. Первые награды режиссер получил в 1994 году за ленты «Пустышка» и Switchcraft. О работах молодого мастера оживленно заговорили европейские критики. Вскоре аниматор получил приглашение во Францию. Снятый на студии «Фолимаж» мультфильм «На краю земли» гомерически смешон и философски глубок. Всемирная слава ждала режиссера после номинации его лент на «Оскар». Важная роль Бронзита – членство в международных академиях киноискусства. Его оценка задает тон мировой мультипликации.