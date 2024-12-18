Лунтик. Возвращение домой
Wink
Детям
Лунтик. Возвращение домой
9.42024, Лунтик. Возвращение домой
Мультфильм, Приключения77 мин0+
Пушистый пришелец и его друзья отправляются на Луну. Долгожданное продолжение популярного мультсериала

Лунтик. Возвращение домой (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Встречайте долгожданное продолжение любимого анимационного сериала: мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» ждет вас на Wink! В новом приключении пушистый пришелец и его друзья отправляются на Луну.

В центре сюжета — удивительное путешествие милого инопланетянина Лунтика и его дружной компании: кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки по имени Элина, веселых гусениц Вупсеня и Пупсеня, а также божьей коровки Милы. Вместе им предстоит помочь Лунтику отыскать его маму и вернуться обратно домой, на Луну. Для этого герои должны преодолеть множество испытаний и опасностей, включая встречу с загадочным злодеем Многоножкой.

Смогут ли верные друзья преодолеть все трудности и помочь главному герою найти его маму? Все ответы вы узнаете в анимационном фильме «Лунтик. Возвращение домой». Мультфильм (2024) смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеопортале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb