Лунтик. Возвращение домой (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Встречайте долгожданное продолжение любимого анимационного сериала: мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» ждет вас на Wink! В новом приключении пушистый пришелец и его друзья отправляются на Луну.



В центре сюжета — удивительное путешествие милого инопланетянина Лунтика и его дружной компании: кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки по имени Элина, веселых гусениц Вупсеня и Пупсеня, а также божьей коровки Милы. Вместе им предстоит помочь Лунтику отыскать его маму и вернуться обратно домой, на Луну. Для этого герои должны преодолеть множество испытаний и опасностей, включая встречу с загадочным злодеем Многоножкой.



Смогут ли верные друзья преодолеть все трудности и помочь главному герою найти его маму? Все ответы вы узнаете в анимационном фильме «Лунтик. Возвращение домой». Мультфильм (2024) смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеопортале Wink!

