Сергей Мардарь
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 8 октября 1973 г. (51 год)
Биография
Сергей Мардарь — российский актер театра, кино и озвучания. Родился в украинском городе Белгороде-Днестровском 8 октября 1973 года. Путь Сергея в актерскую профессию довольно необычен. Сначала он стремился стать моряком, затем трудился за токарным станком, обучался по специальности «кораблестроение» в Калининградском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства, но не доучился. Работал продавцом, отслужил в армии и решил поступить в театральный вуз. Освоил специальность «режиссура и актерское искусство» в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов и много лет служил в «Театре Поколений». Сергей Мардарь наиболее известен зрителям ролями сотрудников правоохранительных органов, бизнесменов и управленцев, например, в проектах «Ментовские войны», «Шеф», «Тень за спиной». Интересна в биографии актера и занятость в анимационном проекте «Смешарики» — Мардарь подарил зрителям голоса Кар Карыча и Совуньи. Сергей участвует и в озвучке мульсериала «Три кота».
Фильмография
Актёр
- 8.9
Смешарики: Азбука дружбы народов2022
- 8.5
Отель у овечек2022Бесплатно
- 9.1
Три кота и море приключений2021, 64 мин
- 8.7
Агент национальной безопасности. Возвращение2019Бесплатно
- 9.3
Смешарики. Дежавю2018, 81 минБесплатно
- 8.4
Монсики2018
- 9.0
Царевны2018
- 9.1
Смешарики. Легенда о золотом драконе2016, 76 мин
- 9.2
Смешарики2014
- 8.6
Одноклассницы2013, 97 минБесплатно
- 9.1
Смешарики. Новые приключения2012
- 9.2
Смешарики: Пин-код2012
- 9.2
Смешарики. Начало2011, 87 минБесплатно