Биография

Сергей Мардарь — российский актер театра, кино и озвучания. Родился в украинском городе Белгороде-Днестровском 8 октября 1973 года. Путь Сергея в актерскую профессию довольно необычен. Сначала он стремился стать моряком, затем трудился за токарным станком, обучался по специальности «кораблестроение» в Калининградском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства, но не доучился. Работал продавцом, отслужил в армии и решил поступить в театральный вуз. Освоил специальность «режиссура и актерское искусство» в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов и много лет служил в «Театре Поколений». Сергей Мардарь наиболее известен зрителям ролями сотрудников правоохранительных органов, бизнесменов и управленцев, например, в проектах «Ментовские войны», «Шеф», «Тень за спиной». Интересна в биографии актера и занятость в анимационном проекте «Смешарики» — Мардарь подарил зрителям голоса Кар Карыча и Совуньи. Сергей участвует и в озвучке мульсериала «Три кота».