Смешарики: Пин-код
Wink
Детям
Смешарики: Пин-код

Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

9.22012, Смешарики: Пин-код 3 сезона
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

«Смешарики: Пин-код» — мультсериал, который расскажет юным зрителям о науке и познакомит с окружающим миром!

В центре внимания — Пин и Лосяш, настоящие исследователи Ромашковой долины, которые всегда готовы просветить своих друзей в том, что касается науки. Они продолжают изобретать новые чудеса техники, и даже собирают «Пинолет» — летающий корабль, который не раз поможет им в приключениях и станет для них домом. Их ждут нанороботы, поиски альтернативных источников энергии и последние достижения науки!

Смотреть «Смешарики: Пин-код» все серии приглашаем вас на Wink!

Все сезоны сериала Смешарики: Пин-код смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики: Пин-код»

Всё