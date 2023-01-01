Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

«Смешарики: Пин-код» — мультсериал, который расскажет юным зрителям о науке и познакомит с окружающим миром!



В центре внимания — Пин и Лосяш, настоящие исследователи Ромашковой долины, которые всегда готовы просветить своих друзей в том, что касается науки. Они продолжают изобретать новые чудеса техники, и даже собирают «Пинолет» — летающий корабль, который не раз поможет им в приключениях и станет для них домом. Их ждут нанороботы, поиски альтернативных источников энергии и последние достижения науки!



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