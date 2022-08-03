Очень Большая Штука
Детям
Смешарики: Пин-код
1-й сезон
Очень Большая Штука

Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

9.22012, Очень Большая Штука
Мультсериалы6+
О сериале

Захватывающий спин-офф «Смешариков», призванный заинтересовать юных зрителей в науке и познакомить их с необычными фактами об окружающем мире. В центре сюжета мультсериала – Лосяш и Пин, которые помогают своим товарищам понять, как устроены научные изобретения, а также объясняют законы физики, биологические процессы и многое другое. Помогает им в этом верный летающий корабль «Шаролет», ставший базой для исследований и научных экспериментов. Героев ждут приключения, новые открытия и знания. Присоединяйтесь к ним и смотрите все серии «Смешарики. Пин-код» онлайн и в хорошем качестве в видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

