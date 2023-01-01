Сергей Паршин
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 28 мая 1952 г. (73 года)
Биография
Сергей Паршин — советский и российский актер театра и кино, актер дубляжа, телеведущий. Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии России. Родился в Кохтла-Ярве 28 мая 1952 года. В 1973 году окончил ЛГИТМиК, затем был принят в труппу Александринского театра. Критика и публика были в восторге от его роли Труффальдино в спектакле «Зеленая птичка». На Ленинградском телевидении вел популярную детскую программу «Сказка за сказкой». В 2003 году на канале «Культура» был ведущим в документальном цикле «Тайны древней столицы». Снимался в телерекламе. В кино Сергей Паршин пришел в 1967 году — как актер дубляжа он работал над фильмом «Тобрук». Его голосом впервые заговорил Стивен Коллинз в фильме «Федора», затем Обеликс во франшизе «Астерикс и Обеликс», агент Кей в исполнении Томми Ли Джонса в «Люди в черном 3». А как актер дебютировал в 1973 году в музыкальной сказке «Умные вещи». Снимался в картинах «Ослиная шкура», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры», «Зеркало для героя», «Самолет летит в Россию», «Крик тишины». В фильмографии Паршина просто невероятное число работ — 364.
Фильмография
Актёр
- 8.6
Семейная тайна2018Бесплатно
- 9.2
Смешарики: Пин-код2012
- 8.9
Последний кордон. Продолжение2011Бесплатно
- 8.9
Последний кордон2009Бесплатно
- 8.4
Лейтенант Суворов2009, 87 минБесплатно
- 8.4
Свой человек2005
- 7.7
Время печали еще не пришло1995, 93 мин
- 8.1
Остров погибших кораблей1987
- 8.9
Алый камень1986, 74 минБесплатно
- 7.7
Левша1986, 84 минБесплатно
- 9.4
Зимняя вишня1985, 88 минБесплатно
- 8.4
И вот пришел Бумбо...1984, 73 минБесплатно
- 8.5
Место действия1983
- 9.1
Ослиная шкура1982, 79 минБесплатно
- 8.3
Завьяловские чудики1978, 67 минБесплатно
- 8.9
Умные вещи1973