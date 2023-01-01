Биография

Сергей Паршин — советский и российский актер театра и кино, актер дубляжа, телеведущий. Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии России. Родился в Кохтла-Ярве 28 мая 1952 года. В 1973 году окончил ЛГИТМиК, затем был принят в труппу Александринского театра. Критика и публика были в восторге от его роли Труффальдино в спектакле «Зеленая птичка». На Ленинградском телевидении вел популярную детскую программу «Сказка за сказкой». В 2003 году на канале «Культура» был ведущим в документальном цикле «Тайны древней столицы». Снимался в телерекламе. В кино Сергей Паршин пришел в 1967 году — как актер дубляжа он работал над фильмом «Тобрук». Его голосом впервые заговорил Стивен Коллинз в фильме «Федора», затем Обеликс во франшизе «Астерикс и Обеликс», агент Кей в исполнении Томми Ли Джонса в «Люди в черном 3». А как актер дебютировал в 1973 году в музыкальной сказке «Умные вещи». Снимался в картинах «Ослиная шкура», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры», «Зеркало для героя», «Самолет летит в Россию», «Крик тишины». В фильмографии Паршина просто невероятное число работ — 364.