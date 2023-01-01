Семейная тайна
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Семейная тайна

Семейная тайна (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.62018, Семейная тайна 1 сезон
Детективы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Рита подозревает, что еe отцу, фармацевтическому магнату Станиславу Романовскому, угрожает смертельная опасность, и нанимает частного детектива Алексея, который должен помочь предотвратить беду. На торжестве по случаю юбилея Романовского он начинает наблюдать за родственниками и приходит к выводу, что всех их связывает какая-то «Семейная тайна».

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Семейная тайна»

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