Биография

Мария Валешная – актриса театра и кино, продюсер, сценарист. Широкую известность получила благодаря ведущей роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Будущая актриса появилась на свет в Воркуте в семье театральных артистов. В детстве она часто бывала за кулисами, наблюдая за актерской игрой, а также много ездила с матерью во время гастролей по разным городам России. Позднее они остались жить в Кирове, а мама стала участницей труппы Кировского драматического театра. Окончив школу, юная Мария отправилась в Санкт-Петербург в 2005 г. и поступила в СПбГАТИ на актерско-режиссерский факультет. В 2010 г. девушка получила диплом. Дебютные роли Мария Валешная сыграла в труппе театра «Мастерская» под руководством Г. Козлова, который был ее учителем. Начинающая актриса участвовала в нескольких серьезных постановках: «Идиот», «Сон в летнюю ночь», «Грезы любви» и других. В кино она начала сниматься еще в студенчестве. Эпизодические роли она получила в лентах «Б.О.М.Ж.», «Иван Грозный», «Опергруппа», а также сыграла отрицательного персонажа в телесериале «Улицы разбитых фонарей». Однако позже в этом же фильме Мария Валешная получила одну из ведущих ролей и предстала в образе лейтенанта Ушаковой. Среди других заметных работ актрисы можно отметить такие картины, как «Государственная защита», «Приговор идеальной пары». Главных персонажей она воплотила в лентах «О чем молчат французы» в 2016 г., «Девочки не сдаются» в 2017 г.