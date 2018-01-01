Семейная тайна (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Семейная тайна. Серия 1
Детектив18+

Рита подозревает, что еe отцу, фармацевтическому магнату Станиславу Романовскому, угрожает смертельная опасность, и нанимает частного детектива Алексея, который должен помочь предотвратить беду. На торжестве по случаю юбилея Романовского он начинает наблюдать за родственниками и приходит к выводу, что всех их связывает какая-то «Семейная тайна».

Россия
Детектив
46 мин / 00:46

3.8 IMDb

