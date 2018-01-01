Семейная тайна (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыСемейная тайна1-й сезон1-я серия
8.62018, Семейная тайна. Серия 1
Детектив18+
Рита подозревает, что еe отцу, фармацевтическому магнату Станиславу Романовскому, угрожает смертельная опасность, и нанимает частного детектива Алексея, который должен помочь предотвратить беду. На торжестве по случаю юбилея Романовского он начинает наблюдать за родственниками и приходит к выводу, что всех их связывает какая-то «Семейная тайна».
Рейтинг
3.8 IMDb
- ДЕРежиссёр
Денис
Елеонский
- ЕРАктриса
Екатерина
Решетникова
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- Актёр
Сергей
Паршин
- МВАктриса
Мария
Валешная
- ЕРАктриса
Елена
Радевич
- ЕСАктриса
Елена
Симонова
- Актёр
Валерий
Кухарешин
- РГАктёр
Роман
Грибков
- ВКАктёр
Владимир
Крылов
- АБАктёр
Антон
Багров
- ГССценарист
Галина
Сальгарелли
- ЕССценарист
Елена
Серова
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- ЕМПродюсер
Елена
Мельникова
- УШПродюсер
Ульяна
Шабельник
- ВСХудожник
Виталий
Сащиков
- ЯПОператор
Ярослав
Процко