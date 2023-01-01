Биография

Денис Елеонский – российский режиссер, сценарист и актер, родился в конце осени 1970 года. Преподает в Высшей школе режиссеров и сценаристов. Высшее образование получил в театральном институте города Ярославля. В начале своей творческой карьеры освоил несколько телевизионных профессий, в том числе журналиста и телеведущего. Создавал авторские программы, работал PR-директором одного из каналов. Сочинял сценарии и режиссировал популярные компьютерные игры. В соавторстве с Д. Глуховым написал фантастический роман «Нигде». Первой авторской работой Дениса стала короткометражная лента, вышедшая на экраны в самом конце 90-х годов. Среди удачных режиссерских проектов Елеонского – фильмы и сериалы «Криминальная Россия», «Литейный» (4 сезон), «Услышать море», «Анна-детективъ» и совместная работа российских и турецких кинематографистов – сериал «Восток-Запад». Денис выступил в роли автора сценария к кинолентам «Марафон для трех граций», «На рубеже. Ответный удар» и «Долгий свет маяка». Кроме того, он снялся в нескольких фильмах в качестве актера. Зрителям запомнились удачные роли Елеонского в «Бандитском Петербурге» и в телесериалах «Идеальная жена», «Семейная тайна», «Любовь по контракту».