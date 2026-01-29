Прости меня, моя любовь (сериал, 2025) смотреть онлайн
8.92025, Прости меня, моя любовь 1 сезон
Мелодрама16+
Люба тяжело переживает потерю ребенка и отдаляется от мужа Кости. Ее сестра Нина пытается воспользоваться ситуацией и соблазнить мужа сестры. Когда из этого ничего не выходит, она решает разрушить их отношения.
Костя, чувствуя себя одиноко и пойдя на поводу у собственной слабости, изменяет Любе с коллегой по работе, о чем горько сожалеет. Но время уже не повернуть назад. Нина, узнав об измене Кости, использует это, чтобы ему отомстить. Люба остается одна без мужа, работы, денег и с больной мамой на руках. Понимая, что так дальше жить нельзя, она начинает отчаянно бороться за себя.
- ДЕРежиссёр
Денис
Елеонский
- ЯЧАктриса
Яна
Чигир
- АГАктёр
Александр
Гундарев
- ИНАктриса
Ирина
Нечаева
- Актёр
Вадим
Пироженко
- Актёр
Михаил
Коновалов
- ДФАктёр
Дарья
Фисун
- ВКСценарист
Валерия
Костина
- АССценарист
Анна
Суворова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швейко
- ЭАПродюсер
Эрнест
Аминов
- ГКПродюсер
Георгий
Клюев
- ДОПродюсер
Дмитрий
Октуш