Прости меня, моя любовь (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Люба тяжело переживает потерю ребенка и отдаляется от мужа Кости. Ее сестра Нина пытается воспользоваться ситуацией и соблазнить мужа сестры. Когда из этого ничего не выходит, она решает разрушить их отношения.



Костя, чувствуя себя одиноко и пойдя на поводу у собственной слабости, изменяет Любе с коллегой по работе, о чем горько сожалеет. Но время уже не повернуть назад. Нина, узнав об измене Кости, использует это, чтобы ему отомстить. Люба остается одна без мужа, работы, денег и с больной мамой на руках. Понимая, что так дальше жить нельзя, она начинает отчаянно бороться за себя.

