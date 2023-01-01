Биография

Яна Чигир – актриса театра и кино, родилась 5 ноября 1985 года. Фильмография актрисы насчитывает порядка 30 полнометражных кинолент и сериалов. Поступила в СПбГАТИ (на курс С. Спивака), но затем перевелась во ВГИК (курс В. Грамматикова). Московский вуз окончила в 2013 году, получив актерскую специальность. Первым фильмом Яны Чигир стала многосерийная комедия «Если у вас нету тети» (2008). Актриса исполнила одну из главных ролей, еще будучи студенткой. В том же году Чигир снялась в сериале «Маршрут». Партнерами по съемочной площадке стали известные актеры, А. Абдулов, Н. Аринбасарова, И. Лифанов. Второстепенную роль Яна Чигир исполнила в рейтинговом телесериале «Кто в доме хозяин?». Актриса снималась и в других популярных многосерийных фильмах, среди которых «Дневник доктора Зайцевой», детективные киноленты «Метод Фрейда» и «Чужой район», мелодрамы «Однажды будет любовь», «Любовь – не то, что кажется», «Счастье из осколков», «Жизнь только начинается» и др. Актрисе достаются разноплановые роли, она одинаково хорошо справляется с образами положительных и отрицательных героев. Актриса счастлива в браке, воспитывает дочь. Своими творческими успехами и новостями из личной жизни делится на страницах социальной сети.