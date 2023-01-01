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Темное прошлое (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Карьеристка сталкивается с предательством мужа и узнает страшную правду о собственном ребенке, которого считала погибшим. Уже несколько лет Татьяна пытается забеременеть от своего безработного мужа Кирилла. П�ережив в юности потерю новорожденного сына,она сталкивается с очередным ударом — измена супруга и смерть бабушки. Таня уходит от Кирилла и едет в родной город на похороны Надежды Матвеевны, где узнает невероятную тайну — ее ребенок на самом деле жив. Сможет ли Таня найти своего сына? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Темное прошлое», — все серии подряд уже доступны онлайн на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Пантелеев
- АЗАктриса
Анна
Здор
- Актёр
Сергей
Губанов
- ЯЧАктриса
Яна
Чигир
- АСАктёр
Александр
Суворов
- Актёр
Сергей
Иванюк
- СЧАктриса
Светлана
Чернова
- ТСАктриса
Таня
Сабинова
- МЕАктёр
Матвей
Еремин
- АФАктриса
Алена
Фалалеева
- КДА�ктриса
Кристина
Дашкевич
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- АМОператор
�Алексей
Макеев
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков