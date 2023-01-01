Биография

Сергей Иванюк – российский актер украинского происхождения, известный по съемкам в телесериалах, а также участию в многочисленных театральных спектаклях. Появился на свет 16 февраля 1982 года в украинском поселке Подгорске Тернопольской области. С ранних лет в нем проявлялся талант к артистизму, что и определило судьбу молодого человека. Сергей успешно прошел вступительные испытания и стал студентом Российской академии театрального искусства, куда был зачислен на курс Б. Морозова. Сразу после получения диплома начинающий актер Сергей Иванюк стал выступать в Центральном академическом Театре Российской Армии и сотрудничает с ним до сих пор. Также его можно увидеть на сцене театра-лаборатории «FUTUROOM». Известен по таким постановкам, как «Много шума из ничего», «Капитанская дочка», «Доктор Айболит» и многим другим. Первый фильм Сергея Иванюка вышел на телеэкранах в 2004 году. Это был многосерийный проект «Кодекс чести». В дальнейшем актер снимался в сериалах «Интерны», «Нюхач», «Молодежка», «Эти глаза напротив» и других. Количество ролей Сергея Иванюка насчитывает уже более сорока. Вместе с тем актер признается, что любит театр гораздо больше, чем телевидение.