Сады слез (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
В больницу, где работает врач-педиатр Наталья Ростовцева, в целях обмена опытом приезжают турецкие врачи. В их числе — владелец клиники в Измире Мевлют Демир. Он поражен красотой Натальи и ее скромностью, но сдерживает свои чувства: она — замужняя женщина. Но муж Наташи Игорь уверен, что у них с Мевлютом роман. Напившись, он устраивает безобразную сцену, в результате которой Наташа попадает в больницу. Мевлют помогает Наталье встать на ноги, и она понимает, что не может вернуться в прежнюю жизнь. Наташа принимает приглашение Мевлюта посетить Турцию.
В доме Мевлюта ее не ждут: патриархальная семья не готова принять русскую женщину. Но мужчина уверен: Наталья — его будущее, его любовь, семья. Он делает ей предложение, несмотря на протесты родных. Но неожиданно она узнает, что беременна от бывшего мужа. Мевлют не может принять ее с ребенком от другого мужчины… Теперь ей предстоит сделать выбор: вернуться в прошлое или рискнуть и начать жизнь с чистого листа.
Рейтинг
- ЮПРежиссёр
Юрий
Попович
- МПАктриса
Мария
Палей
- АХАктёр
Алим
Хоконов
- СШАктёр
Сергей
Шароватов
- Актёр
Сергей
Иванюк
- Актриса
Елена
Мольченко
- МСАктёр
Михаил
Свито
- ЕИАктриса
Елизавета
Ильевская
- ОДАктриса
Ольга
Дятловская
- ССАктриса
Светлана
Соколовская
- КГСценарист
Карен
Газарян
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ЛКПродюсер
Лилия
Ковалевич
- ВППродюсер
Вероника
Полтавец
- ГППродюсер
Греник
Петросян
- АКОператор
Андрей
Капранов
- АМКомпозитор
Александр
Маев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров