Сады слез (сериал, 2025) смотреть онлайн

В больницу, где работает врач-педиатр Наталья Ростовцева, в целях обмена опытом приезжают турецкие врачи. В их числе — владелец клиники в Измире Мевлют Демир. Он поражен красотой Натальи и ее скромностью, но сдерживает свои чувства: она — замужняя женщина. Но муж Наташи Игорь уверен, что у них с Мевлютом роман. Напившись, он устраивает безобразную сцену, в результате которой Наташа попадает в больницу. Мевлют помогает Наталье встать на ноги, и она понимает, что не может вернуться в прежнюю жизнь. Наташа принимает приглашение Мевлюта посетить Турцию.



В доме Мевлюта ее не ждут: патриархальная семья не готова принять русскую женщину. Но мужчина уверен: Наталья — его будущее, его любовь, семья. Он делает ей предложение, несмотря на протесты родных. Но неожиданно она узнает, что беременна от бывшего мужа. Мевлют не может принять ее с ребенком от другого мужчины… Теперь ей предстоит сделать выбор: вернуться в прошлое или рискнуть и начать жизнь с чистого листа.

