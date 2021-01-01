Добро пожаловать в семью (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм «Добро пожаловать в семью» — увлекательное сочетание комедии, криминала и романтики. В главной роли — звезда сериала «Два холма» Светлана Камынина.



В центре сюжета и�стория простого парня Саши, который случайно врезается на самокате в автомобиль красавицы Миры. Между молодыми людьми вспыхивает страсть, но парень даже не подозревает о том, что отец Миры — криминальный авторитет Леонид Иванович. Между тем мама Саши — прокурор города, и вору в законе это явно не понравится. Вскоре между родителями влюбленных разгорается настоящая вражда...



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