Добро пожаловать в семью
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Добро пожаловать в семью
9.02021, Добро пожаловать в семью
Комедии, Криминал111 мин18+

Добро пожаловать в семью (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм «Добро пожаловать в семью» — увлекательное сочетание комедии, криминала и романтики. В главной роли — звезда сериала «Два холма» Светлана Камынина.

В центре сюжета история простого парня Саши, который случайно врезается на самокате в автомобиль красавицы Миры. Между молодыми людьми вспыхивает страсть, но парень даже не подозревает о том, что отец Миры — криминальный авторитет Леонид Иванович. Между тем мама Саши — прокурор города, и вору в законе это явно не понравится. Вскоре между родителями влюбленных разгорается настоящая вражда...

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать в семью»

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