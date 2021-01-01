Добро пожаловать в семью (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фильм «Добро пожаловать в семью» — увлекательное сочетание комедии, криминала и романтики. В главной роли — звезда сериала «Два холма» Светлана Камынина.
В центре сюжета и�стория простого парня Саши, который случайно врезается на самокате в автомобиль красавицы Миры. Между молодыми людьми вспыхивает страсть, но парень даже не подозревает о том, что отец Миры — криминальный авторитет Леонид Иванович. Между тем мама Саши — прокурор города, и вору в законе это явно не понравится. Вскоре между родителями влюбленных разгорается настоящая вражда...
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Информация
Рейтинг
- ВЗРежиссёр
Владимир
Зинкевич
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актёр
Пётр
Буслов
- КСАктриса
Кристина
Строителева
- ВМАктёр
Вячеслав
Морозов
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актёр
Алексей
Маслодудов
- Актриса
Юлия
Топольницкая
- ТКАктёр
Торнике
Квитатиани
- Актёр
Сергей
Иванюк
- ВЗСценарист
Владимир
Зинкевич
- ПДСценарист
Павел
Дятко
- АПСценарист
Антон
Павлинич
- ОКПродюсер
Ольга
Корнилова
- ПДПродюсер
Павел
Дятко
- АЛПродюсер
Анна
Лебедева
- МЗХудожница
Мария
Зусманович
- МКМонтажёр
Михаил
Климов
- НПОператор
Никита
Пинигин