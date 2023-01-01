Владимир Сычев
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 6 июня 1971 г. (53 года)
Биография
Владимир Сычев — актер театра и телевидения. Родился в Москве 6 июня 1971 года. Кинодеятель учился на курсе Алексея Бородинова в ГИТИСе, который окончил в 1993 году. Играл в театре РАМТ, в котором участвовал в постановке «Наш городок». Снимался в рекламе, различных телепроектах. Уже с 12 лет Владимир Сычев стал сниматься в киножурнале «Ералаш». В 80-е появился в ряде короткометражек и полноценных лент, среди которых «Попутчик», «Эксперимент 200», «Лапта» и другие. Актер наиболее известен по таким проектам, как криминальная история о поиске настоящей любви «Строптивая мишень», бандитский комедийный хоррор с Александром Палем «Парень с нашего кладбища», драма Бакура Бакурадзе «Шультес», коррупционная комедия о российских реалиях 2010-х «Бабло», скетчком «#вмаскешоу», криминальная комедия с Бастой и рифмованными диалогами «Газгольдер. Клубаре», комедии «Корни», «Самый Новый год!» и «Добро пожаловать в семью», а также фильм 2022 года «Родители строгого режима».
Фильмография
Актёр
- 8.8
Любовь зла2024, 82 мин
- 7.7
Право на лево2024, 84 мин
- 8.2
В потоке трех стихий2024, 81 мин
- 8.3
На рубле без рубля2023, 106 минБесплатно
- 8.4
Родители строгого режима2022, 76 минБесплатно
- 9.2
Кощей. Похититель невест2022, 73 минБесплатно
- 9.0
Добро пожаловать в семью2021, 111 минБесплатно
- 8.2
Зема 3. Новогодний замес2021, 60 минБесплатно
- 8.5
Тень звезды2020, 87 мин
- 7.2
#вмаскешоу2020Бесплатно
- 9.1
Самый Новый год!2020, 76 мин
- 8.9
Команда мечты2019, 81 минБесплатно
- 9.1
Корни2019
- 8.9
Парень с нашего кладбища2015, 84 мин
- 8.8
Бабло2011, 88 мин
- 9.4
Любка2009Бесплатно
- 6.6
Шультес2008, 99 мин
- 9.0
Свой-Чужой2008, 94 минБесплатно
- 8.9
Где ваш сын?1986, 77 минБесплатно
- 9.0
Ералаш1974Бесплатно