Биография

Владимир Сычев — актер театра и телевидения. Родился в Москве 6 июня 1971 года. Кинодеятель учился на курсе Алексея Бородинова в ГИТИСе, который окончил в 1993 году. Играл в театре РАМТ, в котором участвовал в постановке «Наш городок». Снимался в рекламе, различных телепроектах. Уже с 12 лет Владимир Сычев стал сниматься в киножурнале «Ералаш». В 80-е появился в ряде короткометражек и полноценных лент, среди которых «Попутчик», «Эксперимент 200», «Лапта» и другие. Актер наиболее известен по таким проектам, как криминальная история о поиске настоящей любви «Строптивая мишень», бандитский комедийный хоррор с Александром Палем «Парень с нашего кладбища», драма Бакура Бакурадзе «Шультес», коррупционная комедия о российских реалиях 2010-х «Бабло», скетчком «#вмаскешоу», криминальная комедия с Бастой и рифмованными диалогами «Газгольдер. Клубаре», комедии «Корни», «Самый Новый год!» и «Добро пожаловать в семью», а также фильм 2022 года «Родители строгого режима».