Контент станет доступным 26.04.2025
Где наши деньги? (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
«Где наши деньги?» — фильм с лихим характером, ностальгией по 90-м и отличным актерским составом. В главных ролях — Кузьма Котрелев и Андрей Максимов, хорошо знакомый зрителям по сериалу «Слово пацана».
Три друга из провинциального городка решают быстро разбогатеть и идут на ограбление банка. План простой, но дерзкий: экскаватор, решимость — и миллионы в кармане. Только вот на утро после налета всплывает один неловкий факт: украдено 25 миллионов, а у ребят на руках — всего один. Кто-то их обманул? Или опередил?
Если вам нравятся хулиганские сюжеты, харизматичные герои и атмосфера старых добрых 90-х, обязательно включите эту комедию на Wink. Смотреть фильм «Где наши деньги?» можно 26 апреля!
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Рейтинг
- ВЗРежиссёр
Владимир
Зинкевич
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- Актёр
Андрей
Максимов
- АТАктёр
Александр
Тарасов
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актриса
Анна
Слю
- Актёр
Сергей
Беляев
- АМАктёр
Антон
Макуха
- Актёр
Сергей
Епишев
- РХАктёр
Роман
Хан
- Актёр
Гурам
Баблишвили
- АШАктёр
Александр
Шейн
- ИВАктёр
Илья
Варанкин
- ММАктриса
Мария
Маслова
- ЯСАктриса
Яна
Сексте
- АУАктёр
Алексей
Ушаков
- ЮСАктёр
Юрий
Сазонов
- КМАктёр
Константин
Мурзенко
- Актёр
Александр
Баширов
- Актёр
Александр
Головин
- ВМАктёр
Владимир
Маслов
- КТАктриса
Ксения
Томашевская
- ВЗСценарист
Владимир
Зинкевич
- ВМПродюс�ер
Владимир
Маслов
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- АТПродюсер
Арсен
Таркнаев
- АФПродюсер
Андрей
Федяй
- АППродюсер
Александр
Пак
- АБХудожник
Андрей
Белан
- ПГХудожница
Полина
Гречко
- ЮШХудожница
Юлия
Шишкина
- МКМонтажёр
Михаил
Климов
- Оператор
Федор
Стручев
- ОБКомпозитор
Олег
Белов
- МАЗвукорежиссёр
Михаил
Алексеенков