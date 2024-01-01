Где наши деньги? (фильм, 2024) смотреть онлайн

«Где наши деньги?» — фильм с лихим характером, ностальгией по 90-м и отличным актерским составом. В главных ролях — Кузьма Котрелев и Андрей Максимов, хорошо знакомый зрителям по сериалу «Слово пацана».



Три друга из провинциального городка решают быстро разбогатеть и идут на ограбление банка. План простой, но дерзкий: экскаватор, решимость — и миллионы в кармане. Только вот на утро после налета всплывает один неловкий факт: украдено 25 миллионов, а у ребят на руках — всего один. Кто-то их обманул? Или опередил?



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