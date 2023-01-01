Биография

Сергей Епишев — российский актер кино и дубляжа. Родился в Ташкенте 2 июля 1979 года. В 1997 году, получив среднее образование в «Ильхоме», Сергей стал студентом Щукинского училища, где обучался в мастерской Шлыкова. Кинодеятель выпустился в 2001 году и сразу был зачислен в состав Театра Вахтангова. В 2006 году актер подписал контракт на сотрудничество с «Современником», а потом — с «Театром наций» и компанией «Московский бродвей». Долгие годы он выступал в роли ведущего премии «Гвоздь сезона». Впервые Сергей Епишев появился в кино, снявшись в одном из эпизодов сериала «Марш Турецкого». Особую популярность ему принес проект «Кухня», где актер исполнил роль талантливого, но очень робкого су-шефа, не готового заявить о себе. В арсенале артиста роли в картинах «Берег женщин», «Кухня в Париже», «Детки напрокат», «Погнали», «Фантом», «Золотое кольцо», «Земля Эльзы» и других.