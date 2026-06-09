Барто. 120 секунд детства (сериал, 2025) смотреть онлайн

В этом году Конкурс короткометражного кино Художественного театра посвящен 120 летию со дня рождения Агнии Барто, тема звучала как «Барто. 120 секунд детства».

Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова, председатель оргкомитета Конкурса короткометражного кино: «В стихотворениях Барто — целая вселенная. Она говорила с детьми на равных, а со взрослыми — предельно точно. За кажущейся легкостью ее стихов скрываются юмор, наблюдательность и глубокое понимание человека. Мы предлагаем поразмышлять на тему семейного кино — того самого пространства, где формируется память, любовь и чувство дома. Где детство — не возраст, а состояние души».

