Биография

Юлия Башорина — актриса театра и кино. Родилась в Киеве 5 марта 1985 года. После школы будущая актриса поступила в Свердловское областное училище искусств и культуры, где обучалась на факультете театральной режиссуры. В 2007 году стала студенткой СПБГУКИ и выбрала кафедру режиссуры и актерского мастерства. Первой сценой, где актриса начала свою карьеру, стал Санкт-Петербургский драматический Театр имени графини Паниной, а позднее, в 2015 году, она стала актрисой петербургского театра «Наш Театр». С 2017-го Башорина работает в «Невидимом театре», а также участвует в спектаклях «Приюта комедианта», первого в России государственного репертуарного театра без постоянной труппы. Дебютной лентой Юлии Башориной стала многосерийная комедия «Дело было в Гавриловке» 2007 года. Фильмография актрисы насчитывает более 28 работ, в том числе второстепенные роли в таких рейтинговых проектах, как «Перевал Дятлова», «Проект „Анна Николаевна”», «Пищеблок», «Король и шут», «Мерзлая земля», «Библиотекарь».