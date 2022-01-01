Похожий человек (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Слегка сюрреалистичная черно-белая трагикомедия о следователе, который пытается разобраться в самоубийстве человека, о котором никто не может сказать ничего однозначного. Вторая режиссерская работа актера Семена Серзина после «Человека из Подольска». В Петербурге погибает Александр Иванов – мужчина с этим непримечательным именем бросился из окна или же просто оттуда упал. Местный следователь хочет о нем узнать как можно больше, но для каждого человека Иванов был разный – составить его однозначный психологических портрет никак не выходит. Погрузиться в атмосферу мрачного петербургского абсурда вы сможете, посмотрев онлайн на Wink фильм «Похожий человек».



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