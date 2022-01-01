Похожий человек (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Слегка сюрреалистичная черно-белая трагикомедия о следователе, который пытается разобраться в самоубийстве человека, о котором никто не может сказать ничего однозначного. Вторая режиссерская работа актера Семена Серзина после «Человека из Подольска». В Петербурге погибает Александр Иванов – мужчина с этим непримечательным именем бросился из окна или же просто оттуда упал. Местный следователь хочет о нем узнать как можно больше, но для каждого человека Иванов был разный – составить его однозначный психологических портрет никак не выходит. Погрузиться в атмосферу мрачного петербургского абсурда вы сможете, посмотрев онлайн на Wink фильм «Похожий человек».
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Информация
Рейтинг
- ССРежиссёр
Семён
Серзин
- Актриса
Виктория
Исакова
- ССАктёр
Семён
Серзин
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Юлия
Башорина
- СУАктёр
Сергей
Уманов
- Актёр
Фрол
Фролов
- СГАктёр
Степан
Гвоздиков
- СССценарист
Семён
Серзин
- ДДСценарист
Дмитрий
Данилов
- Продюсер
Наталья
Мокрицкая
- ДВПродюсер
Дария
Волошко
- НФПродюсер
Нина
Филаткина
- СМХудожница
Софья
Матвеева
- ССМонтажёр
Семён
Серзин
- ТММонтажёр
Татьяна
Магай
- ЕКОператор
Евгений
Козлов
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шугайкин