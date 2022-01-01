Похожий человек
Wink
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Похожий человек
5.82022, Похожий человек
Детективы, Драмы70 мин18+

Похожий человек (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Слегка сюрреалистичная черно-белая трагикомедия о следователе, который пытается разобраться в самоубийстве человека, о котором никто не может сказать ничего однозначного. Вторая режиссерская работа актера Семена Серзина после «Человека из Подольска». В Петербурге погибает Александр Иванов – мужчина с этим непримечательным именем бросился из окна или же просто оттуда упал. Местный следователь хочет о нем узнать как можно больше, но для каждого человека Иванов был разный – составить его однозначный психологических портрет никак не выходит. Погрузиться в атмосферу мрачного петербургского абсурда вы сможете, посмотрев онлайн на Wink фильм «Похожий человек».

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Детективы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похожий человек»

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